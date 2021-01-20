Україна готується запровадити паспорти вакцинації від коронавірусу. Щойно розпочнуть робити щеплення, усіх вакцинованих вноситимуть в електронну систему охорони здоров’я.

Про це в інтерв’ю одному з українських телеканалів повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він пояснив, коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Разом з тим Віктор Ляшко зазначив, що уряд робить все можливе, щоб українці віком від 18 років отримали безкоштовно дві дози вакцини від коронавірусу.

За його словами, можливість зробити щеплення власним коштом може з’явитися не раніше другого півріччя 2021 року.

Вакцинація від Covid-19

Вакцинація проти Covid-19 в Україні стартує у лютому. У середині місяця країна отримає 910 тис. доз. Друга поставка вакцин очікується приблизно наприкінці березня.

Першими щеплення отримають 367 тис. українців – медики, які працюють з Covid-19, люди похилого віку та їх лікарі, які перебувають у спеціалізованих медичних закладах, та військові, які перебувають у зоні ООС.

Джерело: Україна 24