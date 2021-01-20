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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Як українці ставляться до локдауну та чи вважають його ефективним – опитування

Українці розповіли про те, як ставляться до локдауну, який запровадили з 8 до 24 січня 2021 року. Нині його підтримують 51% опитаних, проти такого заходу виступили 46% громадян.

За даними опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг з 14 по 16 січня 2021 року, рівень підтримки до жорсткого карантину серед населення знизився, у грудні його підтримували 56% громадян. Також знизився рівень довіри до того, що локдаун допоможе подолати пандемію в Україні.

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– 40% вважають, що запровадження карантину зменшить рівень захворюваності (у грудні – 52%), 55% – дотримуються протилежної думки, – йдеться в оприлюднених результатах опитування.

Водночас понад половина громадян регулярно читає новини про коронавірус (51%). 26% українців переглядають матеріали час від часу, 12% громадян – рідко, 10% людей – взагалі не цікавляться ними.

Крім того, більшість українців вважають, що вони не хворіли на коронавірус (80%), 16% – заявили, що вже перехворіли, 4% – не змогли відповісти на це запитання.

Опитування провели 14-16 січня. Кількість респондентів – 1,6 тис., серед них – українці старше 18 років. Метод: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: менше 2,4%.

Ставлення українців до вакцинації

Більшість українців не планують вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо вакцина буде безкоштовною.

Про це вони розповіли під час опитування.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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