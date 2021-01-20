Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’яті військовослужбовців Збройних сил, які загинули у цього дня в боях за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Церемонія відбулася біля Міністерства оборони України. Вшанували пам’ять 48 військовослужбовців, полеглих під час оборони Донецького аеропорту.



























Зеленський ушанував пам’ять полеглих захисників Донецького аеропорту / 7 фотографий

Після озвучування кожного прізвища воїни роти почесної варти били у дзвін та салютували зі стрілецької зброї. Володимир Зеленський поклав квіти до Пам’ятного дзвона.

Президент також поспілкувався з родичами загиблих бійців.

– Українські воїни на фронті щодня доводять, що ні збройні провокації супротивника, ні люті морози не змусять їх відступити зі своєї землі. Кожного дня ми дякуємо їм за мирне небо над нашими містами та селами та згадуємо імена тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Маємо зробити все, щоб кількість імен, які лунають біля Пам’ятного дзвона, не збільшувалась, а в Україні нарешті запанував мир, – наголосив глава держави.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран та Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників.

Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони аеропорту з вересня 2014 року до січня 2015 року становить 109 осіб.