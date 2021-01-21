Кількість хворих на коронавірус з кожним днем зростає.

В Україні, станом на 21 січня, виявили 5 583 нових випадків. Загалом за весь час пандамії захворіли 1 177 621 українців. Серед захворілих – 173 дитини та 229 медпрацівників.

За добу одужали 13 981 осіб, померли – 241.

Вакцина від коронавірусу

У МОЗ України очікують, що легальна вакцина проти коронавірусу з’явиться на комерційному ринку ближче до літа 2021 року.

Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що згідно з планом вакцинації населення проти коронавірусу, усі громадяни України мають бути вакциновані за гроші держави.

Окрім того він зазначив, що вже два постачальника вакцини готові постачати Україні свої препарати. З компанією Sinovac угода вже укладена, з іншою компанією передбачається підписання відповідних документів найближчим часом.

Про те, хто друга компанія-розробник міністр не вказав.

Коронавірус у світі

В Угорщині видали тимчасовий дозвіл на використання російської вакцини проти коронавірусу Супутник V. В Угорському національному інституті фармації і харчування зазначили, що її використовуватимуть у країні впродовж шести наступних місяців.

Після цього дозвіл на використання цієї вакцини можуть продовжити.

Національний інститут інфекційних захворювань у Йоганнесбурзі повідомив, що вакцини від коронавірусу, ймовірно, доведеться вдосконалювати, щоб забезпечити захист від нових штамів.

За даними дослідження, здатність антитіл нейтралізувати новий варіант вірусу впала у вісім разів. А під час тестування плазми на пацієнтах із новими штамами коронавірусу її ефективність впала в 64 рази, тоді як у інших не змінилася.