У Київській міській державній адміністрації оприлюднили, як цьогоріч відзначатимуть День соборності України.

22 січня о 08.30 керівництво держави та міста покладе квіти до пам’ятників Т. Г. Шевченку та М. С. Грушевському.

До 25 січня в міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці Молода гвардія триватиме книжкова виставка Сила нації – в її єдності.

До кінця січня в бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих можна відвідати виставки Єдність української нації в поетичному слові та Ми разом – Україна.

До кінця січня в навчальних закладах столиці у форматі онлайн, на платформі Все буде Добре! ОК!, на офіційному веб-сайті департаменту освіти і науки та на його сторінках у соцмережах триватимуть тематичні акції та проєкти.

Читайте 7 фактів про День соборності України

Із 22 січня до 5 лютого в державному архіві Києва можна ознайомитись із архівними документами До річниці прийняття ІV Універсалу Української Центральної Ради.

Протягом 2021 року на веб-сайті архіву триватиме виставка архівних документів До Дня соборності України та До 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки.

Усі заходи відбуватимуться із дотриманням протиепідемічних вимог.

Історія Дня соборності

Щороку 22 січня відзначають День соборності України. Саме цього дня в 1919 році проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Відзначати свято на офіційному рівні почали лише з 1999 року. У 2011 році його скасували, а натомість встановили День соборності і свободи України. Але в 2014 році президентським указом свято відновили як День соборності України.