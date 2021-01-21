Згідно з інформацією Нацбанку, курс долара станом на 21 січня здорожчав на 5 копійок.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,20 грн, що на п’ять копійок більше, ніж 20 січня.

Євро здешевшав на 1 копійку – з 34,15 грн/1€ до 34,14 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого також мінімально змінилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 21.01:

$1 – 28,20 грн;

€1 – 34,14 грн грн;

1 польський злотий – 7,53 грн;

10 російських рублів – 3,83 грн.

Тим часом Міністерство економіки прогнозує, що у 2021 році курс долара в Україні може бути на рівні 28,6 грн за $1.

Дещо оптимістичніші прогнози дають українські економісти. Зокрема, на думку інвестиційного аналітика Вадима Бардася, курс може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

Економіст Олексій Кущ додає, що у 2021 критичний показник вартості долара може становити трохи більше 29 грн.