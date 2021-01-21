У МОЗ України очікують, що легальна вакцина проти коронавірусу з’явиться на комерційному ринку ближче до літа 2021 року.

Таке припущення висловив очільник відомства Максим Степанов.

– Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку у достатній кількості, думаю, що до літа з’являться легальні постачання речовини, – зазначив Максим Степанов.

Водночас міністр підкреслив, що, згідно з планом вакцинації населення проти коронавірусу, усі громадяни України мають бути вакциновані за гроші держави.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

У світі вже понад місяць триває процес вакцинації населення проти коронавірусу. Україна лише чекає на постачання речовини.

Перші партії мають з’явитися в Україні вже в лютому.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.