Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 21 січня коронавірус у Києві виявили ще у 595 осіб.

За останню добу померли 19 осіб, загалом від ускладнень викликаних Covid-19 втратили життя 2 246 киян.

Одужали за добу 1 807 людей. Усього коронавірус подолали 52 146 мешканців столиці.

Захворіли:

353 жінки віком від 18 до 88 років;

225 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;

7 дівчаток від 9 до 17 років;

10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 137, у Святошинському – 82 та в Дніпровському районі — 72.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: