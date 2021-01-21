Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 21 січня коронавірус у Києві виявили ще у 595 осіб.
За останню добу померли 19 осіб, загалом від ускладнень викликаних Covid-19 втратили життя 2 246 киян.
Одужали за добу 1 807 людей. Усього коронавірус подолали 52 146 мешканців столиці.
Захворіли:
- 353 жінки віком від 18 до 88 років;
- 225 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;
- 7 дівчаток від 9 до 17 років;
- 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 137, у Святошинському – 82 та в Дніпровському районі — 72.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.