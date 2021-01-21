Затори у Києві 21 січня – КАРТА

Затори у Києві станом на 8.30 ранку 21 січня зосередилися у декількох районах міста.

За даними сервісу Google Maps, наразі руху транспорту ускладено на вулицях Жилянській та Вадима Гетьмана.

Стоять автомобілі на проспекті Перемоги, Академіка Палладіна та Валерія Лобановського. Проблеми з рухом фіксують і на Великій Окружній дорозі.

Також через велику кількість транспорту на дорогах частково зупинився рух на вулицях Данила Щербаківського, Олени Теліги, Набережно-Рибальській.

Затори на лівому березі Києва фіксують на Харківському шосе, проспектах Миколи Бажана, Броварському та Романа Шухевича.

Традиційно повільний ранковий рух автомобілів на Русанівському мості.



















Київ зупинився у ранкових заторах (КАРТА) / 5 фотографий

ДТП у Києві

Днями у Києві п’яний водій на швидкості влетів в авто правоохоронців, внаслідок чого постраждала поліцейська. Інцидент стався в районі Ленінградської площі.

Окрім цього, водій зачепив автівки Chevrolet Lacetti та Mazda 6. Під час проходження тесту у водія Ford Edge було зафіксовано 2.47 проміле.

Поліцейську з травмами терміново госпіталізували до лікарні.