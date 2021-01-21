Найближчим часом Україна має укласти угоду про постачання вакцини проти коронавірусу ще з однією компанією.

За словами очільника МОЗ України Максима Степанова, два розробники готові постачати Україні свої речовини.

– З однією з них, компанією Sinovac, ми уклали угоду, з іншого – укладемо угоду найближчим часом, – уточнив Максим Степанов.

Водночас Максим Степанов не назвав ні назви компанії-розробника, ні країну, у якій вона зареєстрована.

Цю інформацію, за його словами, не можна розголошувати до укладення угоди. Це може привести до зриву переговорів.

Закупівля вакцини у цієї компанії здійснюватиметься не через ДП Медичні закупівлі України (МЗУ), а через іншого оператора.

Вакцинація в Україні

В Україні очікують постачання вакцини проти коронавірусу.

Перші партії мають з’явитися в країні вже у лютому, тоді й розпочнеться вакцинація населення.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.