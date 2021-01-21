Одеса та Одеська область приваблює туристів не лише влітку. Так, попри карантин, в одеській Березівці зараз велелюдно.

Тамтешні шанувальники зимового відпочинку замість Буковеля вирішили обрати саме Березівку.

Під час сильних морозів одесити масово вирушили на цей курорт. Охочих було так багато, що чергам на гірки могли би позаздрити у Буковелі.

Також небувалий ажіотаж був на оренду спорядження для зимового відпочинку: лиж, сноубордів тощо.

У Березівці є дві лижні/сноубордні траси протяжністю 650 та 700 метрів. Безпечний широкий схил для новачків довжиною – 150 м, а також схил для сноутюбінгу.















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Є дві буксирні канатні дороги та дві канатні дороги Baby lift. Там діє платіжно-пропускна система із безконтактними картками Skipass, за яку доведеться викласти 50 грн. Курорт працює із 9.00 до 17.00 у будні та до 20.00 у вихідні.

У Буковелі готелі вимагають негативного тесту на Covid-19

Українські готелі почали приймати відвідувачів тільки за наявності довідки про відсутність коронавірусу. Так деякі готелі у Буковелі просять гостей зробити ПЛР-тест до прибуття.

Водночас тестування потрібно зробити за два дні до приїзду. Таке рішення вони пояснюють впровадженням додаткових заходів безпеки для уникнення поширення коронавірусу серед клієнтів.