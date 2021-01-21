НБУ дав прогноз ВВП на 2021 рік

Національний банк України оцінив падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2020 році в 4,4% і зберіг прогноз його зростання на 4,2% в 2021 році.

За оцінками НБУ, в 2020 році темп зниження реального ВВП склав 4,4%, що менше, ніж очікувалося у попередньому прогнозі (6%). Також там зазначили, що після проходження твердої фази карантину падіння валового продукту сповільнилося до 3,5% у третьому кварталі. Цей же тренд зберігся в четвертому кварталі.

Карантинні обмеження у листопаді мали незначний вплив на ділову активність.

Також в НБУ зазначили, що реальний ВВП за підсумками 2020 року становитиме 4,079 трлн грн в порівнянні з 3,975 трлн грн в 2019-м, а в 2021 році цей показник прогнозується на рівні 4,58 трлн грн, у 2022 – 5,015 трлн грн, в 2023 – 5,474 трлн грн.

За прогнозами Національного банку України, в найближчі три роки економіка України буде зростати на рівні 4%. У 2021 році економіка майже надолужить все втрати, які принесла пандемія коронавірусу, і зросте на 4,2%.

Інфляція в Україні

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 6,5% до 7%.

Про це повідомили в НБУ під час брифінгу 21 січня.

У Нацбанку очікують її повернення до 5% в 2022 році.