21 січня було звільнено заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, який їздив вулицями Києва у нетверезому стані та намагався уникнути відповідальності, погрожуючи патрульним своєю посадою.

Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра, – наголосив Денис Шмигаль.

Водночас Шмигаль зазначив, що поведінка, яку дозволив собі Віталій Немілостівий, є неприпустимою.

В Офісі президента привітали звільнення міністра.

– Вітаємо рішення Кабінету міністрів щодо звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, – написала прес-служба Офісу президента.

Скандал із заступником міністра

У ніч із 20 на 21 січня у Києві Віталій Немілостівий, перебуваючи у нетверезому стані, сів за кермо автомобіля Mercedes та порушив правила дорожнього руху.

За інформацією патрульної поліції, він порушив вимоги дорожнього знаку 5.7.1 Виїзд на дорогу із одностороннім рухом. Його зупинили на вулиці Жилянській та запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння.

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Немілостівий відмовився. Замість цього почав говорити, що він є заступником міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, пред’являти посвідчення. Крім того, він намагався залишити місце правопорушення, погрожував посадою та штовхав патрульних.

Його затримали та оформили адмінпротоколи. Нині документи направлено до суду.

Уранці 21 січня очільник уряду Денис Шмигаль анонсував позачергове засідання Кабміну, під час якого розглянули звільнення Немілостівого.

Джерело: Денис Шмигаль, Офіс президента, Патрульна поліція України

Фото: Віталій Немілостівий