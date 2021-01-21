Кабінет міністрів України збереться на першочергове засідання у четвер, 21 січня. Представники уряду розглянуть питання звільнення Віталія Немілостівого – заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережах.

– Я вже не раз казав — в нашому Уряді немає недоторканних. Ще раз доведемо ці слова діями.

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Ймовірною причиною звільнення депутата є п’яне водіння автомобіля. Напередодні у мережі з’явилося відео, де Немілостівого зупинила поліція через водіння у нетверезому стані. На кадрах він наголошує, що обіймає посаду заступника міністра.

Штрафи за водіння у нетверезому стані

З 1 січня в Україні набув чинності закон щодо кримінальної відповідальності за водіння у нетверезому стані. За таке порушення водій має сплатити від 17 до 32 тис. грн. Які штрафи встановлені за другий випадок, дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Віталій Немілостівий