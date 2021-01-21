У Харкові проведуть тотальну перевірку різних об’єктів інфраструктури після пожежі в нелегальному будинку престарілих, яка забрала життя 15 осіб.

Про це на позачерговому засіданні уряду заявив секретар міської ради Харкова Ігор Терехов.

Він виступив за проведення грунтовної перевірки на території усієї області, щоб ліквідувати об’єкти, які не були офіційно зареєстровані.

– Повинні бути проведені тотальні перевірки по Харкову і Харківській області, щоб надалі запобігти подібні інциденти. Протягом тижня-двох ми виявимо всі подібні незаконні об’єкти. Вважаю, що їх діяльність повинна бути жорстко припинена. А всі винні, які допустили роботу цих об’єктів, повинні понести суворе покарання, – сказав Терехов.

Пожежа у будинку престарілих

Площа пожежі в Харкові складала 100 квадратних метрів, її гасили 50 людей рятувальників та 13 одиниць техніки. О 16.14 пожежу локалізували, а о 16.53 — повністю загасили.

15 людей загинули, ще 11 постраждали. Загалом у будинку проживало 29 літніх людей.