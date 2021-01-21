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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Телішевська |

Укрзалізниця назвала пʼять найактивніших вокзалів в Україні у 2020 році

У 2020 році найбільш популярним залізничним вокзалом в Україні став Київ-Пасажирський, який упродовж року прийняв 9,72 млн подорожуючих.

Укрзалізниця назвала пʼять найактивніших вокзалів в Україні у 2020 році

Друге місце посів вокзал Львова (2,57 млн), за ним йде Одеса Головна (2,08 млн). До пʼятірки також увійшли Харків-Пасажирський (1,85 млн) та Дніпро-Головний (1,38 млн).

Загалом минулого року потяги далекого сполучення перевезли понад 16 млн пасажирів. Найбільш популярним став маршрут Київ — Харків (712,7 тис. пасажирів).

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В Укрзалізниці заговорили про підняття цін на квитки для пасажирів ще в грудні 2020 року.

Зокрема, у фінансовому плані компанії на 2021 прогноз доходів від перевезення пасажирів закладено на рівні 7,762 млрд грн, що на 43,6% вище плану на 2020-й.

Для цього планується індексація тарифів на перевезення пасажирів з 1 березня на 2% щомісяця.

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