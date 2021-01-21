Коронавірус в Україні 21 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок четверга, 21 січня, в Україні виявили 1 177 621 випадок коронавірусу.
За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 5 583 осіб. Було здійснено понад 41,5 тис. тестувань.
Серед захворілих – 173 дитини та 229 медпрацівників.
Також за минулу добу в Україні:
- госпіталізовано – 1 811 осіб;
- летальних випадків – 241;
- одужало – 13 981 особа.
Коронавірус в Україні
- Київ – 595 випадків;
- Вінницька область – 186 випадків;
- Волинська область – 154 випадки;
- Дніпропетровська область – 295 випадків;
- Донецька область – 280 випадків;
- Житомирська область – 184 випадки;
- Закарпатська область – 127 випадків;
- Запорізька область – 358 випадків;
- Івано-Франківська область – 177 випадків;
- Київська область – 235 випадків;
- Кіровоградська область – 41 випадок;
- Луганська область – 124 випадки;
- Львівська область – 337 випадків;
- Миколаївська область – 170 випадків;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 244 випадки;
- Рівненська область – 251 випадок;
- Сумська область – 261 випадок;
- Тернопільська область – 150 випадків;
- Харківська область – 302 випадки;
- Херсонська область – 101 випадок;
- Хмельницька область – 202 випадки;
- Черкаська область – 162 випадки;
- Чернівецька область – 209 випадків;
- Чернігівська область – 215 випадків.
Післязавтра, 24 січня в Україні завершується жорсткий карантин (локдаун).
Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.