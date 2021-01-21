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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні 5,5 тис. випадків коронавірусу за добу, кількість одужань росте

Станом на ранок четверга, 21 січня, в Україні виявили 1 177 621 випадок коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 5 583 осіб. Було здійснено понад 41,5 тис. тестувань. 

Серед захворілих – 173 дитини та 229 медпрацівників.

Також за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовано – 1 811 осіб;
  • летальних випадків – 241;
  • одужало – 13 981 особа.
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Коронавірус в Україні

  • Київ – 595 випадків;
  • Вінницька область – 186 випадків;
  • Волинська область – 154 випадки;
  • Дніпропетровська область – 295 випадків;
  • Донецька область – 280 випадків;
  • Житомирська область – 184 випадки;
  • Закарпатська область – 127 випадків;
  • Запорізька область – 358 випадків;
  • Івано-Франківська область – 177 випадків;
  • Київська область – 235 випадків;
  • Кіровоградська область – 41 випадок;
  • Луганська область – 124 випадки;
  • Львівська область – 337 випадків;
  • Миколаївська область – 170 випадків;
  • Одеська область – 223 випадки;
  • Полтавська область – 244 випадки;
  • Рівненська область – 251 випадок;
  • Сумська область – 261 випадок;
  • Тернопільська область – 150 випадків;
  • Харківська область – 302 випадки;
  • Херсонська область – 101 випадок;
  • Хмельницька область – 202 випадки;
  • Черкаська область – 162 випадки;
  • Чернівецька область – 209 випадків;
  • Чернігівська область – 215 випадків.

Коронавірус в Україні 21 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Післязавтра, 24 січня в Україні завершується жорсткий карантин (локдаун).

Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.

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