Коронавірус в Україні 21 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок четверга, 21 січня, в Україні виявили 1 177 621 випадок коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 5 583 осіб. Було здійснено понад 41,5 тис. тестувань.

Серед захворілих – 173 дитини та 229 медпрацівників.

Також за минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 1 811 осіб;

летальних випадків – 241;

одужало – 13 981 особа.

Коронавірус в Україні

Київ – 595 випадків;

Вінницька область – 186 випадків;

Волинська область – 154 випадки;

Дніпропетровська область – 295 випадків;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 184 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 177 випадків;

Київська область – 235 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 124 випадки;

Львівська область – 337 випадків;

Миколаївська область – 170 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 251 випадок;

Сумська область – 261 випадок;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 215 випадків.

Післязавтра, 24 січня в Україні завершується жорсткий карантин (локдаун).

Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.