ЄС готовий допомогти Україні з вакциною

Президент Європейської ради Шарль Мішель та очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надіслали Володимиру Зеленському листа за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС.

У листі йдеться про кроки, вжиті Європейським Союзом на виконання домовленостей, досягнутих під час Саміту, а також окреслено план взаємодії на поточний рік.

Лідери інституцій ЄС висловили сподівання, що 2021 рік у відносинах України та ЄС буде таким самим насиченим, як і попередній. Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах.

Крім того, розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Європейські лідери наголошують, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією Covid-19. Торік виділено €190 млн, які були спрямовані, зокрема, на придбання медичного обладнання.

Інституції ЄС готові співпрацювати з Україною над виконанням критеріїв для надання другого траншу макрофінансової допомоги.

Окремо наголошується, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу. ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу до вакцин.