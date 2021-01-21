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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Запровадження паспортів вакцинації від Covid-19 для українців – Радуцький назвав умову

Якщо Європейський Союз вимагатиме паспорт вакцинації від усіх, хто в’їжджає на його територію, то відповідний документ тоді може з’явитися в Україні.

Вакцина, коронавірус

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Якщо ЄС вимагатиме від громадян України підтвердження вакцинації, думаю, в електронному вигляді в додаток Дія буде вноситись відповідна інформація. Якщо це буде вимога ЄС, щоб туди потрапити, то ми ж не можемо лишити своїх громадян можливості подорожувати світом, – пояснив він.

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Також Михайло Радуцький додав, що навіть у разі запровадження так званих Covid-паспортів, вони не будуть у паперовому вигляді.

Крім того, він запевнив, що Україна точно робитиме електронний реєстр вакцинації, оскільки це дуже важливо для країни.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов вже заявляв, що українці отримуватимуть паспорти про проведення вакцинації від Covid-19.

Очікується, що масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому.

Джерело: Україна 24

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