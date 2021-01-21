В Офісі президента України відреагували на звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, якого усунули від виконання обов’язків 21 січня після того, як він кермував автомобілем у нетверезому стані та погрожував патрульним, які намагалися зупинити його.

У представництві очільника країни вважають, що жодного виправдання такій поведінці не може бути.

– Звільнення Немілостівого – це лише початок. Обов’язково має наступити й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції. У посадовців не має бути навіть натяку на вседозволеність, – зазначив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

За його словами, Україна не повернеться до тих часів, коли громадяни уникали відповідальності через приналежність до кола посадовців.

Так буде з кожним, хто порушуватиме закон, першочергово це стосується корупціонерів, додали в Офісі президента.

Звільнення Немілостівого

Заступник міністра Віталій Немілостівий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо авто та порушив ПДР у Києві.

Його зупинили патрульні, однак він намагався уникнути відповідальності, погрожуючи представникам поліції своєю посадою.

Правоохоронці його затримали. В уряді терміново розглянули питання про звільнення Немілостівого та ухвалили таке рішення.