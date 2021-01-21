Звільнення Немілостівого: Рада розгляне закон про раптові перевірки водіїв

Колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко.

За його словами, Немілостівий зробив це після того, як стало відомо про факт водіння ним автомобіля у нетверезому стані.

– Треба наголосити, що Віталій Немілостівий, який проявив агресію щодо працівників поліції, все ж таки розкаявся та визнав свою неналежну поведінку, порушення правил дорожнього руху. Він сів за кермо напідпитку, розвернувся через подвійну суцільну та чинив опір законним діям співробітників поліції. Тепер суд дасть оцінку діям Віталія Немилостивого, – повідомив Геращенко.

Окрім того заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що наступного тижня Верховна Рада на порядку денномму розглядатиме законопроект №2695, розроблений групою народних депутатів, які хочуть зберегти життя українців від п’яного водіїв на дорогах.

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Відповідним проектом закону передбачається, що поліцейські матимуть право здійснювати раптові перевірки водіїв на вміст алкоголю в організмі, які наразі заборонені в Україні.

Я дуже сподіваюся, що цей законопроект підтримають всі фракції та депутатські групи, так як від рук п’яних водіїв гинуть виборці, які голосували за кожну політичну силу в надії, що вона зробить Україну безпечнішою, – наголосив Геращенко.

Також у законопроект зазначається, що строк позбавлення права керувати транспортним засобом у разі адміністративного порушення може перевищувати граничні строки, а на особу, яка не має з собою відповідних документів (посвідчення водія, страхового полісу, реєстраційний документ на транспортний засіб) накладатиметься штраф.

Законопроект №2695

Заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого 21 січня Кабмін звільнив з посади через водіння у нетверезому стані.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що поведінка, яку дозволив собі Віталій Немілостівий, є неприпустимою. В Офісі президента привітали звільнення міністра.

Джерело: Антон Геращенко