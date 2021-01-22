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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Долар знову здорожчав: курс валют в Україні 22 січня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 22 січня.

Долар знову здорожчав: курс валют в Україні 22 січня

Курс долара регулятор встановив на рівні 28,25 грн. У такий спосіб долар здорожчав на 5 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Також на 22 копійки здорожчав євро – 34,36 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.01:

  • $1 – 28,2561 грн;
  • €1 – 34,3651 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5874 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8352 грн.

Курс валют НБУ на 22 січня 2021 в Україні

Курс долара у 2021

Експерти вважають, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

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