Курс валют НБУ на 22 січня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 22 січня.

Курс долара регулятор встановив на рівні 28,25 грн. У такий спосіб долар здорожчав на 5 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Також на 22 копійки здорожчав євро – 34,36 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.01:

$1 – 28,2561 грн;

€1 – 34,3651 грн;

1 польський злотий – 7,5874 грн;

10 російських рублів – 3,8352 грн.

Курс долара у 2021

Експерти вважають, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.