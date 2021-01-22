Курс валют НБУ на 22 січня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 22 січня.
Курс долара регулятор встановив на рівні 28,25 грн. У такий спосіб долар здорожчав на 5 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.
Також на 22 копійки здорожчав євро – 34,36 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 22.01:
- $1 – 28,2561 грн;
- €1 – 34,3651 грн;
- 1 польський злотий – 7,5874 грн;
- 10 російських рублів – 3,8352 грн.
Курс долара у 2021
Експерти вважають, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.
Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.