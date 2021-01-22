Коли в Україні послаблять карантин – прогноз МОЗ

Ситуація з епідемією коронавірусу в Україні може покращитися до кінця року. Такий прогноз в ефірі одного з українських телеканалів озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Однак він зазначив, що сподівається на значне послаблення епідемії в Україні ближче до літа. Цьому, зокрема, сприятиме вакцинація.

– Я дуже розраховую, що цього року ми вже побачимо серйозні послаблення. В мене є велике бажання, щоб в літо ми вже увійшли з певними обмеженнями, можливо, з масками, але щоб все решта повернулось до нормального життя, – зазначив міністр.

Напередодні Максим Степанов вже заявляв, що хотів би, аби вже до літа карантин був практично скасований. Однак мінімальні обмеження, зокрема носіння маски в закритих приміщеннях, все ж планують залишити.

Наразі ж в Україні діє локдаун, який завершується 25 січня. Після цього в країні почне діяти адаптивний карантин.