Країни мають поглиблювати партнерство: Зеленський першим привітав нового главу ХДС

Президент України Володимир Зеленський привітав німецького політика Арміна Лашета з призначенням главою Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Зеленський сподівається на подальший розвиток співпраці Німеччини та України.

– Для України важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики Німеччини, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі. Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство, – заявив президент.

Радий першим привітати @ArminLaschet після підтвердження результатів виборів. Для ???????? важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики ????????, особливо в питанні досягнення миру на #Донбасі. Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2021

22 січня німецька партія ХДС, яку до 2018 року очолювала канцлер Ангела Меркель, остаточно обрала нового очільника. За результатами двох голосувань, новим лідером ХДС став прем’єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет.

Крім того, Ангела Меркель під час свого новорічного звернення сповістила німців, що більше не претендуватиме на посаду очільника уряду.