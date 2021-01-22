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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Країни мають поглиблювати партнерство: Зеленський першим привітав нового главу ХДС

Президент України Володимир Зеленський привітав німецького політика Арміна Лашета з призначенням главою Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Зеленський сподівається на подальший розвиток співпраці Німеччини та України.

Володимир Зеленський

– Для України важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики Німеччини, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі. Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство, – заявив президент.

22 січня німецька партія ХДС, яку до 2018 року очолювала канцлер Ангела Меркель, остаточно обрала нового очільника. За результатами двох голосувань, новим лідером ХДС став прем’єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет.

Крім того, Ангела Меркель під час свого новорічного звернення сповістила німців, що більше не претендуватиме на посаду очільника уряду.

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