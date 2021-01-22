Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада веде переговори із кількома європейськими та американськими компаніями-виробниками, щоб забезпечити киян вакциною від коронавірусу.

— Я використовую усі свої контакти та зв’язки, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тис. киян. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету, бо, на жаль, поки до України жодна із вакцин не дійшла, а Київ багатомільйонне місто і вірус тут поширюється швидше.

Кличко підкреслив, що у першу чергу необхідно упередити поширення хвороби та захистити найуразливіші категорії населення: лікарів, працівників соціальних служб, сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури, правоохоронців, рятувальників тощо.

Також він додав, що нині у столичної влади є вже певні домовленості з деякими виробниками.

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Очільник Києва зазначив, що у столиці є умови для зберігання вакцини: є обладнання для зберігання, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання.

— Місто планує придбати вакцину безпосередньо у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей.

Також Кличко підписав під час брифінгу розпорядження про відповідний проект рішення про внесення змін до Програми здоров’я киян на 2021 рік.

Коли в Україні можна буде придбати вакцину?

У МОЗ України очікують, що легальна вакцина проти коронавірусу з’явиться на комерційному ринку ближче до літа 2021 року.

Водночас міністр підкреслив, що, згідно з планом вакцинації населення проти коронавірусу, усі громадяни України мають бути вакциновані за гроші держави.