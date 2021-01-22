Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності.

У своєму Telegram-каналі він написав одну із цитат універсалу про об’єднання УНР і ЗУНР, проголошеного 102 роки тому.

– Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України.

Зеленський зазначив, що цей вираз дарує і радість, і гордість, і біль, і жаль, і впевненість у майбутньому.

Однак для щасливого та надійного майбутнього важливо назавжди вивчити уроки історії: щоб українці були сильними, їм потрібно бути єдиними.

– Досить розділень. Важливо пам’ятати, що соборність – це не тільки про територію. Одна з найдавніших мрій нашого народу – про єднання – фундаментальна мрія. Але її не можна досягти один раз і назавжди. Це постійна робота. Це щоденний рух. Це не щось у минулому, не ідеологічна рамка згори і не досягнення, яке може бути простим.

Також Володимир Зеленський зауважив, що потрібно берегти Україну і в радості, і в горі.

– На превеликий жаль, нас єднають не лише щасливі, а й трагічні сторінки. Щодня, а особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча.

День Соборності України

Щороку 22 січня День Соборності відзначають в усіх містах України.

Більше століття тому відбулося урочисте проголошенню Акту Злуки, який підписали представники УНР (Української Народної Республіки) та ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки).

У 2021 році Україна святкує 102-річчя з дня підписання Акту Злуки.