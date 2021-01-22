Незаконні будинки для літніх людей закривати не можна: Зеленський шукає комплексне рішення

Президент Володимир Зеленський наказав знайти системне рішення щодо функціонування нелегальних будинків для літніх людей і поки цього рішення не знайдуть, закривати незаконні заклади не можна.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що Мінсоцполітики займеться виявленням закладів, відомості про які відсутні у реєстрі надавачів соціальних послуг.

Йдеться про звичайні приватні будинки, які фактично працюють як заклади для літніх людей. Місцеві органи влади отримали завдання перевірити діяльність подібних закладів та скарги на них.

Зеленський, зі свого боку, заявив, що необхідно не просто розібратися із законністю закладів, а “насамперед зрозуміти, чи можуть у них доглядати за старенькими та немічними, і що робити з такими людьми, якщо заклад функціонує незаконно чи не може гарантувати безпеку й належний догляд”.

– Треба, щоб ми знайшли всі об’єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об’єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов’язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації, — наголосив він.

Крім цього, правоохоронці вже виявили у Харкові та області ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебувають 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду.

Відповідальність за пожежу у Харкові

Через пожежу у будинку для літніх людей у Харкові прокуратура порушила кримінальну справу і затримала чотирьох підозрюваних.

Серед них власник будинку, орендар та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, і адміністратор.

Державну комісію, яка займеться розслідуванням причин пожежі, створив також Кабмін.