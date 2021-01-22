Росія офіційно отримає статус держави-агресора в законодавстві України. Це передбачено у проекті закону Про державну політику перехідного періоду.

Про це повідомив віце-прем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, відповідний драфт проекту закону налічує понад 90 сторінок, але документ ще не є нормативно-правовим актом.

– Ми пропонуємо в цьому законі відверто сказати, що Росія є державою-агресором. Чому ми говоримо про Росію, як державу-агресора? Щоб потім наші нащадки мали можливість пред’являти претензії до них, як держава, комунальні структури і приватні особи, – наголосив міністр.

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Резніков пояснив, що спочатку мають пройти громадські обговорення. Далі документ направляється на всі центральні органи виконавчої влади. Також Україна хоче почути міжнародних експертів.

Оновлення Мінських домовленостей

Олексій Резніков вважає, що Мінські угоди потребують оновлення. Лише так можна досягти прогресу в питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

Однак може бути складно переконати РФ ухвалити новий формат переговорів.

За словами Резнікова, зміни у керівництві країн-учасників можуть надати новий імпульс переговорам. Наприклад, Україна очікує на активну участь адміністрації Байдена у цьому процесі.