День Соборності України: як святкували у 1990 році (ФОТО)

Сьогодні, 22 січня, 102-га річниця Дня Соборності України, коли у Києві було проголошено об’єднання УНР та ЗУНР.

Довгий час Акт Злуки був ідейним орієнтиром та надихав українських захисників на боротьбу за незалежність України.

На День Соборності України у 1990 році було організовано найбільший “Живий ланцюг” (інша назва – Українська хвиля), коли мільйони українців, взявшись за руки, об’єднали Івано-Франківськ, Львів та Київ.

Раритетні світлини 71-ї річниці святкування Дня Соборності та спогади їхнього автора, волинського фотографа Віктора Чухрая – далі в матеріалі.

У масштабній акції Живий ланцюг Соборності у січні 1990 року взяли участь від 1 до 5 млн українців.

Цифри КПРС (статистичні дані – Ред.) традиційно були нижчими – вони нарахували менше півмільйона. Усі фото було зроблено на магістралі Київ – Львів у Рівненській області.

Ми почувалися трохи героями.

Люди приїжджали на автомобілях, багатьох людей підвозили на автобусах. Нікого не лякав січневий холод: всі були тепло вдягнуті, сміялися, жартували.

Усі автомобілі, що проїжджали повз колони з прапорами, гучно сигналили та вітали учасників акції.

– Зараз люди не зрозуміють, але просто бачити прапор України на вулиці – вже було великою рідкістю.

З ідеєю зробити Живий ланцюг Соборності виступили організація Народний рух. Партія твердо стояла на державницьких засадах та виступала за незалежність України від СРСР.

Представники Руху керувалися принципом “виховання історією”, тому для об’єднання українців обрали дату підписання Акту Злуки між УНР та ЗУНР у 1919 році.

– Тривала негласна боротьба з партійними органами і КДБ, але коли ми побачили стільки усміхнених людей із українською символікою, одразу зрозуміли – Україні бути!

Міліція жодним чином не перешкоджала проведенню історичної акції. Окрім українських прапорів, у багатьох учасників акції із собою були антирадянські плакати.

Секретар ЦК КПУ з ідеології, а згодом перший президент України Леонід Кравчук знав, що Народний Рух організував “Живий ланцюг Соборності”.

З його боку жодних заперечень не було: подейкували, що його єдиним проханням було простежити, щоб не виникло сутичок чи ексцесів.

– Із того дня ми перестали боятись. З’явилася колосальна віра у майбутнє.

День Соборності України

День Соборності України відзначають 22 січня, у день проголошення Акту Злуки Західної та Східної України у 1919 році.

Урочисте проголошення стало надійним фундаментом державотворення України та має нерозривний зв’язок із становленням незалежності вже у 1991 році.

Відзначати День Соборності в Україні почали за часів президентства Леоніда Кучми, у 1999 році.