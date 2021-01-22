В Україні за статистикою коронавірусу станом на 22 січня виявили 5 348 нових випадків.

Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 182 969 українців. Було проведено понад 43 тис. тестувань (методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183). Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.

Також за минулу добу в Україні:

померли – 163;

одужали – 14 239;

госпіталізували – 1 900.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ – 507, Дніпропетровській – 414, Львівській – 370, Запорізькій – 350 та Київській областях – 313.

Кількість хворих за минулу добу у регіонах:

м. Київ – 507 випадків;

Вінницька область – 162 випадки;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 266 випадків;

Житомирська область – 152 випадки;

Закарпатська область – 142 випадки;

Запорізька область – 350 випадків;

Івано-Франківська область – 226 випадків;

Київська область – 313 випадків;

Кіровоградська область – 28 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 370 випадків;

Миколаївська область – 275 випадків;

Одеська область – 287 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 160 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 113 випадків;

Харківська область – 300 випадків;

Херсонська область – 81 випадок;

Хмельницька область – 134 випадки;

Черкаська область – 195 випадків;

Чернівецька область – 217 випадків;

Чернігівська область – 139 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 січня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 583 осіб. Серед захворілих – 173 дитини та 229 медпрацівників.

Найбільше випадків за добу виявили у Києві, Запорізькій, Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.