В Україні за статистикою коронавірусу станом на 22 січня виявили 5 348 нових випадків.
Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 182 969 українців. Було проведено понад 43 тис. тестувань (методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183). Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.
Також за минулу добу в Україні:
- померли – 163;
- одужали – 14 239;
- госпіталізували – 1 900.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ – 507, Дніпропетровській – 414, Львівській – 370, Запорізькій – 350 та Київській областях – 313.
Кількість хворих за минулу добу у регіонах:
- м. Київ – 507 випадків;
- Вінницька область – 162 випадки;
- Волинська область – 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 414 випадків;
- Донецька область – 266 випадків;
- Житомирська область – 152 випадки;
- Закарпатська область – 142 випадки;
- Запорізька область – 350 випадків;
- Івано-Франківська область – 226 випадків;
- Київська область – 313 випадків;
- Кіровоградська область – 28 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 370 випадків;
- Миколаївська область – 275 випадків;
- Одеська область – 287 випадків;
- Полтавська область – 192 випадки;
- Рівненська область – 160 випадків;
- Сумська область – 123 випадки;
- Тернопільська область – 113 випадків;
- Харківська область – 300 випадків;
- Херсонська область – 81 випадок;
- Хмельницька область – 134 випадки;
- Черкаська область – 195 випадків;
- Чернівецька область – 217 випадків;
- Чернігівська область – 139 випадків.
Коронавірус в Україні
Станом на 21 січня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 583 осіб. Серед захворілих – 173 дитини та 229 медпрацівників.
Найбільше випадків за добу виявили у Києві, Запорізькій, Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.