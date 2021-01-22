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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

В Україні на коронавірус захворіли ще 5 348 осіб

В Україні за статистикою коронавірусу станом на 22 січня виявили 5 348 нових випадків.

коронавірус в україні

Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 182 969 українців. Було проведено понад 43 тис. тестувань (методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183). Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.

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Також за минулу добу в Україні:

  • померли – 163;
  • одужали – 14 239;
  • госпіталізували – 1 900.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ – 507, Дніпропетровській – 414, Львівській – 370, Запорізькій – 350 та Київській областях – 313.

Кількість хворих за минулу добу у регіонах:

  • м. Київ – 507 випадків;
  • Вінницька область – 162 випадки;
  • Волинська область – 135 випадків;
  • Дніпропетровська область – 414 випадків;
  • Донецька область – 266 випадків;
  • Житомирська область – 152 випадки;
  • Закарпатська область – 142 випадки;
  • Запорізька область – 350 випадків;
  • Івано-Франківська область – 226 випадків;
  • Київська область – 313 випадків;
  • Кіровоградська область – 28 випадків;
  • Луганська область – 67 випадків;
  • Львівська область – 370 випадків;
  • Миколаївська область – 275 випадків;
  • Одеська область – 287 випадків;
  • Полтавська область – 192 випадки;
  • Рівненська область – 160 випадків;
  • Сумська область – 123 випадки;
  • Тернопільська область – 113 випадків;
  • Харківська область – 300 випадків;
  • Херсонська область – 81 випадок;
  • Хмельницька область – 134 випадки;
  • Черкаська область – 195 випадків;
  • Чернівецька область – 217 випадків;
  • Чернігівська область – 139 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 січня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 583 осіб. Серед захворілих – 173 дитини та 229 медпрацівників.

Найбільше випадків за добу виявили у Києві, Запорізькій, Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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