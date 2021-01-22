День Соборності: як відзначили міста України

22 січня Україна святкує День Соборності. Цього дня 102 роки тому у 1919 році відбувся Акт злуки УНР та ЗУНР, що позначив бажання українського народу творити єдину державу на зламі двох імперій – Російської та Австро-Угорської.

Вранці цього дня президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності та навів одну із цитат універсалу про об’єднання УНР і ЗУНР:

– Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України.

У Слов’янську учасники акції до Дня Соборності України утворили живий ланцюг єднання.

З нагоди 102-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР на Личаківському цвинтарі у Львові урочисто вшанували пам’ять полеглих героїв.

У цей день посольство США вкотре закликало Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема Крим і Донбас.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також висловила упевненість у швидкому “повернення в українську сім’ю” Криму й окупованих територій Донбасу.

У Житомирі першокурсники військового інституту розгорнули прапор площею майже 100 квадратних метрів.

У Дніпрі в День Соборності молодь роздала жителям тисячу копій примірників історичного документа об’єднання українських земель Акт злуки.

У Полтаві та Харкові відбулось урочисте покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.











Від Сходу до Заходу: як Україна відзначила День Соборності / 3 фотографии

Міста Донеччини приєдналися до всеукраїнських заходів з нагоди Дня Соборності України. В Краматорську відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, участь в якій взяли представники влади, військовослужбовці та громадськість.

В Бахмуті провели флешмоб з нагоди Дня Соборності: його учасники в різних куточках міста шикувалися в ланцюг з прапором України. Школярі виклали з жовто-блакитної стрічки серце як символ єдності українського народу.

Урочисті заходи з нагоди Дня соборності України відбулися також в Маріуполі, Покровську, Костянтинівці та інших містах регіону.

В Івано-Франківську керівництво міста і району поклало квіти, щоб вшанувати пам’ять всіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Через карантинні обмеження акцію не анонсували, і звичної ходи вулицями Івано-Франківська також не було.

Крім того мер міста Руслан Марцінків традиційно відвідав храм у цей день та зазначив, що за українську єдність потрібно молитися.

Відзначення Дня Соборності України в Одесі розпочалось у Центральному парку культури й відпочинку імені Тараса Шевченка.

В урочистій церемонії покладання квітів та вінків до пам’ятника Великому Кобзареві традиційно взяли участь представники Командування Військово-Морських Сил, Оперативного командування Південь Сухопутних військ, інші військовослужбовці частин та підрозділів Одеського гарнізону, а також представники органів місцевої влади, ветеранських і громадських організацій Одеси та духовенство.

Крім того, цьогоріч замість традиційного святкування Дня Соборності українці створили віртуальний ланцюг єдності. За задумом авторів, ланцюг має простягнутися від Софійської площі в Києві до парку Тараса Шевченка в Сімферополі. До акції долучилися вже понад 11 тисяч українців.

Щоби стати у віртуальний ланцюг, потрібно зареєструватися на сайті. Братися за руки на знак єднання 22 січня в Україні почали понад 30 років тому.

Зазвичай у цей день тисячі людей по всій Україні ставали в живий ланцюг і розгортали синьо-жовтий стяг. Але цьогоріч відзначити традиційно завадила пандемія коронавірусу.