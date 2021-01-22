Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо пожежі у будинку для літніх людей у Харкові. Він обговорив з учасниками зустрічі заходи щодо вирішення проблеми та унеможливлення появи подібних випадків.

Як з’ясувалося, заклад працював нелегально – відомості про нього відсутні у реєстрі надавачів соціальних послуг. Зеленський підкреслив, що усі винні у трагедії мають отримати покарання.

– Коли 15 людей гине, крім системних проблем, завжди є відповідальні.

Президент запропонував вжити комплексних заходів, щоб подібних ситуацій більше не виникало, зокрема вирішити проблему щодо незаконності подібних об’єктів.

– Треба, щоб ми знайшли всі об’єкти у країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з них не закрили, поки не знайдемо вихід.

Володимир Зеленський висловив намір створити сайт, де будуть зареєстровані усі заклади для реабілітації та догляду за людьми похилого віку.

Пожежа у Харкові

21 січня у Харкові сталася пожежа – загорівся будинок для літніх людей. У результаті трагедії загинуло 15 людей. Рятувальникам вдалося врятувати дев’ять осіб – їх госпіталізували до лікарні.

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