Президент України Володимир Зеленський приїхав у Харків до пансіонату Золотий час, у якому 21 січня сталася пожежа, під час якої загинули 15 людей.

Свій візит глава держави не анонсував. Але у день трагедії він висловив співчуття родинам загиблих і доручив Кабміну негайно створити Державну комісію для з’ясування причин пожежі.

Володимир Зеленський відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням причин пожежі.

Також президент проведе нараду, під час якої повинні напрацювати механізми запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.

Через пожежу у будинку для літніх людей у Харкові прокуратура порушила кримінальну справу і затримала чотирьох підозрюваних.

Серед них власник будинку, орендар та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, і адміністратор.

Державну комісію, яка займеться розслідуванням причин пожежі, створив також Кабмін.