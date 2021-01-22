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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Зеленський приїхав на місце пожежі у харківському будинку для літніх людей

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Харків до пансіонату Золотий час, у якому 21 січня сталася пожежа, під час якої загинули 15 людей.

Зеленський приїхав на місце пожежі у харківському будинку для літніх людей

Свій візит глава держави не анонсував. Але у день трагедії він висловив співчуття родинам загиблих і доручив Кабміну негайно створити Державну комісію для з’ясування причин пожежі.

Володимир Зеленський відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням причин пожежі.

Також президент проведе нараду, під час якої повинні напрацювати механізми запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.

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Через пожежу у будинку для літніх людей у Харкові прокуратура порушила кримінальну справу і затримала чотирьох підозрюваних.

Серед них власник будинку, орендар та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, і адміністратор.

Державну комісію, яка займеться розслідуванням причин пожежі, створив також Кабмін.

Фото: Офіс президента

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