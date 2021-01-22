День соборності України щороку відзначають 22 січня. Це одне із найзнаковіших свят українського державотворення.

У 2021 році День соборності припадає на п’ятницю. Саме цього дня в 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Проте відзначати це свято на офіційному рівні почали лише з 1999 року. У 2011 році його скасували, а натомість встановили День соборності і свободи України. Але у 2014 році президентським указом свято було відновлено як День соборності України.

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Історія Дня соборності

У 1918 році 22 січня було підписано IV універсал Центральної ради, за яким Українська Народна Республіка стала суверенною і незалежною державою. Західноукраїнська Народна Республіка була проголошена у листопаді того ж року.

Об’єднання цих двох республік відбулося саме 22 січня 1919 року.

У Акті злуки проголошувалось, що ЗУНР має непохитний намір злитись у найкоротший термін в одну державу з УНР. А Українська Народна Республіка проголосила, що вона дає згоду на приєднання території та населення ЗУНР до своєї.

День соборності вперше відсвяткували 22 січня 1939 року в Хусті. Тоді це місто було столицею Карпатської України – чехословацької автономії. Цього дня відбулася маніфестація населення під синьо-жовтими прапорами. Відтоді почали започатковуватись традиції святкування Дня соборності.

Традиції до Дня соборності

Головна традиція у День соборності – утворення людьми ланцюга, так званого живого ланцюга. Вперше таку акцію провели у 1990 році. Тоді українці, взявшись за руки, утворили суцільний ланцюг від Києва до Львова. Це стало символом єднання українського народу та прагнення до свободи.

Починаючи з 2000 року кияни щороку в День соборності України вздовж моста Патона створюють живий ланцюг, яким символічно з’єднують два береги Дніпра. Подібні акції також влаштовують у різних містах України.

Факти про День соборності

День соборності України визнали офіційним святом у 1999 році. Тодішній президент Леонід Кучма підписав відповідний указ, яким надавав святу статус державного. Проте за законодавством цей день не вважається вихідним.