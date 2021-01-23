Станом на ранок суботи, 23 січня, в Україні виявили 1 187 897 випадків коронавірусу.
При здійсненні понад 40,1 тис. тестувань за минулу добу Covid-19 підтвердився ще у 4 928 осіб.
Серед нових захворілих – 166 дітей та 261 медпрацівник.
Також за минулу добу в Україні:
- госпіталізовано – 1 862 особи;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 13 138 осіб;
Коронавірус в Україні
- Київ – 536 випадків;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 119 випадків;
- Дніпропетровська область – 342 випадки;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 141 випадок;
- Закарпатська область – 160 випадків;
- Запорізька область – 339 випадків;
- Івано-Франківська область – 248 випадків;
- Київська область – 258 випадків;
- Кіровоградська область – 50 випадків;
- Луганська область – 42 випадки;
- Львівська область – 351 випадок;
- Миколаївська область – 215 випадків;
- Одеська область – 222 випадки;
- Полтавська область – 199 випадків;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 89 випадків;
- Тернопільська область – 133 випадки;
- Харківська область – 325 випадків;
- Херсонська область – 97 випадків;
- Хмельницька область – 105 випадків;
- Черкаська область – 161 випадок;
- Чернівецька область – 163 випадки;
- Чернігівська область – 55 випадків.
Вже завтра, 24 січня в Україні завершується жорсткий карантин (локдаун).
Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.
Локдаун (з англ. lockdown – закриття) – комплекс обмежувальних заходів для стримування пандемії та поширення захворюваності.
Упродовж 2020 року локдаун було введено в десятках країн світу, а на початку 2021 року уряди погоджуються на повторний локдаун.