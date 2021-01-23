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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні 4,9 тис. випадків коронавірусу за добу, одужало майже втричі більше

Станом на ранок суботи, 23 січня, в Україні виявили 1 187 897 випадків коронавірусу.

В Україні 4,9 тис. випадків коронавірусу за добу, одужало майже втричі більше

При здійсненні понад 40,1 тис. тестувань за минулу добу Covid-19 підтвердився ще у 4 928 осіб.

Серед нових захворілих – 166 дітей та 261 медпрацівник.

Також за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовано – 1 862 особи;
  • летальних випадків – 116;
  • одужало – 13 138 осіб;

Коронавірус в Україні

  • Київ – 536 випадків;
  • Вінницька область – 178 випадків;
  • Волинська область – 119 випадків;
  • Дніпропетровська область – 342 випадки;
  • Донецька область – 193 випадки;
  • Житомирська область – 141 випадок;
  • Закарпатська область – 160 випадків;
  • Запорізька область – 339 випадків;
  • Івано-Франківська область – 248 випадків;
  • Київська область – 258 випадків;
  • Кіровоградська область – 50 випадків;
  • Луганська область – 42 випадки;
  • Львівська область – 351 випадок;
  • Миколаївська область – 215 випадків;
  • Одеська область – 222 випадки;
  • Полтавська область – 199 випадків;
  • Рівненська область – 207 випадків;
  • Сумська область – 89 випадків;
  • Тернопільська область – 133 випадки;
  • Харківська область – 325 випадків;
  • Херсонська область – 97 випадків;
  • Хмельницька область – 105 випадків;
  • Черкаська область – 161 випадок;
  • Чернівецька область – 163 випадки;
  • Чернігівська область – 55 випадків.

Вже завтра, 24 січня в Україні завершується жорсткий карантин (локдаун).

Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.

Локдаун (з англ. lockdown – закриття) –  комплекс обмежувальних заходів для стримування пандемії та поширення захворюваності.

Упродовж 2020 року локдаун було введено в десятках країн світу, а на початку 2021 року уряди погоджуються на повторний локдаун.

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