Станом на ранок суботи, 23 січня, в Україні виявили 1 187 897 випадків коронавірусу.

При здійсненні понад 40,1 тис. тестувань за минулу добу Covid-19 підтвердився ще у 4 928 осіб.

Серед нових захворілих – 166 дітей та 261 медпрацівник.

Також за минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 1 862 особи;

летальних випадків – 116;

одужало – 13 138 осіб;

Коронавірус в Україні

Київ – 536 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 119 випадків;

Дніпропетровська область – 342 випадки;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 141 випадок;

Закарпатська область – 160 випадків;

Запорізька область – 339 випадків;

Івано-Франківська область – 248 випадків;

Київська область – 258 випадків;

Кіровоградська область – 50 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Львівська область – 351 випадок;

Миколаївська область – 215 випадків;

Одеська область – 222 випадки;

Полтавська область – 199 випадків;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 89 випадків;

Тернопільська область – 133 випадки;

Харківська область – 325 випадків;

Херсонська область – 97 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 161 випадок;

Чернівецька область – 163 випадки;

Чернігівська область – 55 випадків.

Вже завтра, 24 січня в Україні завершується жорсткий карантин (локдаун).

Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.

Локдаун (з англ. lockdown – закриття) – комплекс обмежувальних заходів для стримування пандемії та поширення захворюваності.

Упродовж 2020 року локдаун було введено в десятках країн світу, а на початку 2021 року уряди погоджуються на повторний локдаун.