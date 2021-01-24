Коронавірус в Україні на 24 січня підтвердили у 1 191 812 пацієнтів, за добу – 3 915 нових випадків. Зокрема захворіли 111 медичних працівників і 117 дітей.
Від ускладнень Covid-19 померли 83 особи, загалом зареєстровано 21 861 летальний випадок.
Водночас вилікуватися вдалося 947 514 українцям, за 24 год одужало 5 407. Госпіталізація знадобилася 2 079 особам, за добу здійснено 23 081 тестувань (ПЛР – 17,6 тис., ІФА – 5 481). Про це свідчить статистика МОЗ України.
Коронавірус в Україні – поширення у регіонах
Найбільше випадків Covid-19 зафіксовано Львівській (320), Івано-Франківській (292) та Київській (242) областях.
- м. Київ – +240;
- Вінницька область – +122;
- Волинська область – +73;
- Дніпропетровська область – +236;
- Донецька область – +110;
- Житомирська область – +164;
- Закарпатська область – +188;
- Запорізька область – +198;
- Івано-Франківська область – +292;
- Київська область – +242;
- Кіровоградська область – +43;
- Луганська область – +79;
- Львівська область – +320;
- Миколаївська область – +199;
- Одеська область – +89;
- Полтавська область – +141;
- Рівненська область – +96;
- Сумська область – +118;
- Тернопільська область – +119;
- Харківська область – +118;
- Херсонська область – +104;
- Хмельницька область – +203;
- Черкаська область – +78;
- Чернівецька область – +186;
- Чернігівська область – +157.
Коронавірус 23 січня
23 січня МОЗ України підтвердило 4 928 нових випадків Covid-19. За добу від ускладнень коронавірусу померло 116 пацієнтів.
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