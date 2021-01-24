Коронавірус в Україні на 24 січня підтвердили у 1 191 812 пацієнтів, за добу – 3 915 нових випадків. Зокрема захворіли 111 медичних працівників і 117 дітей.

Від ускладнень Covid-19 померли 83 особи, загалом зареєстровано 21 861 летальний випадок.

Водночас вилікуватися вдалося 947 514 українцям, за 24 год одужало 5 407. Госпіталізація знадобилася 2 079 особам, за добу здійснено 23 081 тестувань (ПЛР – 17,6 тис., ІФА – 5 481). Про це свідчить статистика МОЗ України.

Коронавірус в Україні – поширення у регіонах

Найбільше випадків Covid-19 зафіксовано Львівській (320), Івано-Франківській (292) та Київській (242) областях.

м. Київ – +240;

Вінницька область – +122;

Волинська область – +73;

Дніпропетровська область – +236;

Донецька область – +110;

Житомирська область – +164;

Закарпатська область – +188;

Запорізька область – +198;

Івано-Франківська область – +292;

Київська область – +242;

Кіровоградська область – +43;

Луганська область – +79;

Львівська область – +320;

Миколаївська область – +199;

Одеська область – +89;

Полтавська область – +141;

Рівненська область – +96;

Сумська область – +118;

Тернопільська область – +119;

Харківська область – +118;

Херсонська область – +104;

Хмельницька область – +203;

Черкаська область – +78;

Чернівецька область – +186;

Чернігівська область – +157.

Коронавірус 23 січня

23 січня МОЗ України підтвердило 4 928 нових випадків Covid-19. За добу від ускладнень коронавірусу померло 116 пацієнтів.

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