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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Більше одужало, ніж захворіло: в Україні за добу 3 915 нових випадків Covid-19

Коронавірус в Україні на 24 січня підтвердили у 1 191 812 пацієнтів, за добу – 3 915 нових випадків. Зокрема захворіли 111 медичних працівників і 117 дітей.

коронавірус, карантин, маска

Від ускладнень Covid-19 померли 83 особи, загалом зареєстровано 21 861 летальний випадок.

Водночас вилікуватися вдалося 947 514 українцям, за 24 год одужало 5 407. Госпіталізація знадобилася 2 079 особам, за добу здійснено 23 081 тестувань (ПЛР – 17,6 тис., ІФА – 5 481). Про це свідчить статистика МОЗ України.

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Коронавірус в Україні – поширення у регіонах

Найбільше випадків Covid-19 зафіксовано Львівській (320), Івано-Франківській (292) та Київській (242) областях.

  • м. Київ – +240;
  • Вінницька область – +122;
  • Волинська область – +73;
  • Дніпропетровська область – +236;
  • Донецька область – +110;
  • Житомирська область – +164;
  • Закарпатська область – +188;
  • Запорізька область – +198;
  • Івано-Франківська область – +292;
  • Київська область – +242;
  • Кіровоградська область – +43;
  • Луганська область – +79;
  • Львівська область – +320;
  • Миколаївська область – +199;
  • Одеська область – +89;
  • Полтавська область – +141;
  • Рівненська область – +96;
  • Сумська область – +118;
  • Тернопільська область – +119;
  • Харківська область – +118;
  • Херсонська область – +104;
  • Хмельницька область – +203;
  • Черкаська область – +78;
  • Чернівецька область – +186;
  • Чернігівська область – +157.

Коронавірус 23 січня

23 січня МОЗ України підтвердило 4 928 нових випадків Covid-19. За добу від ускладнень коронавірусу померло 116 пацієнтів.

Детальніше про коронавірус в Україні 23 січня читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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