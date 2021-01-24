Коли українська стане обов’язковою мовою для ЗНО

З 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Нині абітурієнти мають змогу обирати мову під час складання іспиту.

– З одного боку, кажуть, що це дискримінує здобувачів освіти, вступників до українських університетів. З іншого боку, ЗНО не дає начебто об’єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти. Але ЗНО як обов’язкове для складання – один із критеріїв і факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до вишів. Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО, – зауважив Кремінь.

За його словами, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою держслужбовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям.

– Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям. І щоб вони були чіткими, зрозумілими та прозорими, – додав омбудсмен.

Пробне ЗНО 2021 в Україні

Пробне ЗНО 2021 в Україні відбудеться 10 квітня. Через епідеміологічну загрозу кожен учасник зможе вибрати лише один предмет.

Результати пробного ЗНО оприлюднять 16 квітня. Крім того, підготують відеокоментар: фахівці проаналізують результати учасників та порадять, як отримати найвищий бал на тестуванні.