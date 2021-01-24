Станом на 24 січня коронавірус у Києві виявили ще у 240 осіб, всього захворіло 126 118 мешканців столиці. За добу від ускладнень Covid-19 померли шість людей, за весь період пандемії зафіксовано 2 278 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 915 киянам, усього коронавірус подолали 57 887 мешканців столиці.

За минулу добу госпіталізація знадобилася 16 пацієнтам, захворіли:

двоє медичних працівників;

129 жінок і 108 чоловіків;

троє дітей.

Найбільше хворих виявлено у Дарницькому (+110), Дніпровському (+32) та Солом‘янському районах (+31).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: