Станом на 24 січня коронавірус у Києві виявили ще у 240 осіб, всього захворіло 126 118 мешканців столиці. За добу від ускладнень Covid-19 померли шість людей, за весь період пандемії зафіксовано 2 278 летальних випадків.
Водночас вилікуватися вдалося 915 киянам, усього коронавірус подолали 57 887 мешканців столиці.
За минулу добу госпіталізація знадобилася 16 пацієнтам, захворіли:
- двоє медичних працівників;
- 129 жінок і 108 чоловіків;
- троє дітей.
Найбільше хворих виявлено у Дарницькому (+110), Дніпровському (+32) та Солом‘янському районах (+31).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.