Кремль передає Медведчуку контроль над економікою ОРДЛО — правозахисники

На окупованому Росією Донбасі відбувається зміна кураторів підприємств, зокрема, з 1 лютого 2021 року контроль над видобутком вугілля Москва передає компанії, яку пов’язують з очільником політичної партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

– Зараз в ОРДЛО йде процес заміни кураторів підприємств, компанія Внешторгсервіс (пов’язана із українським олігархом-втікачем Сергієм Курченком, – Ред.) більше не займається вугільним видобутком в ОРДЛО. Їй на зміну прийшла компанія Торговий дім. Донське вугілля. За інформацією наших джерел, куратором цієї кампанії якраз є опозиційний народний депутат України. Іншими словами, Кремль віддає під кураторство економіку ОРДЛО, — повідомляє Східна правозахисна група.

Правозахисники не називають ім’я нардепа, але в ЗМІ цю компанію пов’язують з Віктором Медведчуком та заступником міністра економічного розвитку РФ Сергієм Назаровим.

Зокрема, вони припускають, що ці привілегії Медвечук отримав за участь в односторонньому “обміні” громадян України з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію.

Чи відбувся “обмін” полоненими

16 січня 2021 року представники окупаційної “влади” невизнаних Донецької та Луганської “республік” заявили, що готові в односторонньому порядку передати Києву дев’ятьох ув’язнених українців. Однак це має відбутися винятково через посередництво очільника Опозиційної платформи – За життя Віктора Медведчука.

Рішення окупантів залучити приватну особу до міждержавного і міжнародного врегулювання збройних конфліктів жорстко розкритикували в українській делегації у Мінській групі та Міністерстві закордонних справ.

Голова делегації Леонід Кравчук заявив, що приватні особи не мають повноважень втручатися в ці питання, тому розцінює заяви окупантів як спробу Росії уникнути домовленостей.

У МЗС наголосили, що своїм рішенням Росія свідомо нівелює роль ОБСЄ у звільнення утримуваних осіб. Країна-агресор давно хоче змусити Україну вести прямі переговори з терористами.

Представники України у Мінському процесі зазначають, що Росія і Медведчук намагаються аморально використати полонених у власних політичних інтересах.

Джерело: Східна правозахисна група