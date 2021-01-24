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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Помер брат Ріната Ахметова

На 60-му році життя помер Ігор Ахметов, старший брат бізнесмена Ріната Ахметова.

Помер брат Ріната Ахметова

Про це повідомляється на сайті футбольного клубу Шахтар, президентом якого виступає Ахметов молодший.

– Всі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний Шахтар. Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч з командою. Його досвіду і його порад буде сильно не вистачати всій родині ФК Шахтар, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Ігор Ахметов, як і його батько, працював у шахті, через що важко захворів.

– Мій рідний брат був важко хворий на туберкульоз. У нього залишилася лише половинка легені. Ми за нього боролися щодня, щогодини, щохвилини всією сім’єю. І тільки тому він зміг перемогти туберкульоз, – розповідав Рінат Ахметов.

Причини смерті не повідомляються.

Джерело: Шахтар

Фото: УНІАН

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