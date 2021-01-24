У всьому світі кількість померлих від ускладнень, викликаних Covid-19 зросла до 2 млн осіб, одужали близько 70 млн людей.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 24 млн інфікованих, зафіксовано 417 тис. смертей, вилікувалися близько 15 млн людей.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків з початку пандемії склала 10 млн, кількість померлих – 153 тис., одужали понад 10,3 млн осіб.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 8 млн хворих, з них померли 216 тис. осіб, вилікувалися понад 7,7 млн.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок неділі, 24 січня, зафіксовано 3 915 нових випадків Covid-19, одужали – 5 407 осіб, померло 83 пацієнти. Зокрема у Збройних силах України зареєстровано 25 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

У Києві за минулу добу виявили 240 хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, померли шість осіб.

Локдаун та вакцинація у світі

Обмежувальні заходи, введені у Великій Британії через коронавірусну інфекцію Covid-19, починають давати результат, проте їх скасування доведеться чекати ще довго, заявив у неділю глава британського МОЗ Метт Генкок.

– За попередніми даними, через локдаун кількість заражень почала зменшуватися, але ми ще дуже далеко від того, щоб їх стало доволі мало для зняття обмежень, – сказав Генкок.

Водночас, за його словами, ще немає впевненості в тому, наскільки смертоносним є виявлений раніше у Великій Британії новий штам коронавірусної інфекції. Різні дослідження дають різну відповідь на це запитання, однак цей штам Covid-19 справді передається легше, сказав міністр.

Влада емірату Дубай (ОАЕ) була змушена зменшити темпи вакцинації від коронавірусної інфекції Covid-19 через затримки в поставках вакцини Pfizer/BioNTech.

– Виробник оголосив про нарощування своїх виробничих потужностей, що на тимчасовій основі вплинуло на низку країн у всьому світі, – йдеться у заяві Управління охорони здоров’я Дубая.

Влада Дубая почала вакцинувати населення у грудні після схвалення препаратів Pfizer і китайської компанії Sinopharm. Загалом в ОАЕ щеплення зробили понад 2 млн осіб із 10 млн населення – це один з найкращих показників вакцинації від Covid-19 у світі.

В Ізраїлі починають робити щеплення від коронавірусу підліткам у віці від 16 до 18 років. Вакцинація підлітків – наступний етап у масовій кампанії, яку проводить країна. Наразі Ізраїль вакцинував від коронавірусу близько 2,5 млн громадян. Всього ж країні проживає близько 9 млн населення.

Розширення категорій осіб, які отримують дозу препарату, на підлітків 11 та 12 класів відбулось на тлі запровадження нових карантинних обмежень через спалах захворюваності. В уряді домовились посилити обмеження до 31 січня.