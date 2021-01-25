Коронавірус в Україні за добу виявили у 2 516 людей, загальна кількість хворих збільшилась до 1 194 328 осіб. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 166 осіб;

летальних випадків – 63;

одужало – 5 783 особи;

здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 146 випадків;

Вінницька область – 67 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 136 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 122 випадки;

Закарпатська область – 59 випадків;

Запорізька область – 241 випадок;

Івано-Франківська область – 238 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область – 138 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 166 випадків;

Полтавська область – 84 випадки;

Рівненська область – 49 випадків;

Сумська область – 101 випадок;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 51 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 68 випадків;

Чернівецька область – 160 випадків;

Чернігівська область – 42 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус 24 січня

Для порівняння, коронавірус в Україні 24 січня підтвердили у 1 191 812 пацієнтів, за добу – 3 915 нових випадків. Зокрема захворіли 111 медичних працівників і 117 дітей.

Найбільше випадків Covid-19 зафіксовано Львівській (320), Івано-Франківській (292) та Київській (242) областях.