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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Понад 1 тис. госпіталізованих і 63 смерті за добу: статистика Covid-19 в Україні

Коронавірус в Україні за добу виявили у 2 516 людей, загальна кількість хворих збільшилась до 1 194 328 осіб. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 166 осіб;
  • летальних випадків – 63;
  • одужало – 5 783 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 146 випадків;
  • Вінницька область – 67 випадків;
  • Волинська область – 66 випадків;
  • Дніпропетровська область – 136 випадків;
  • Донецька область – 126 випадків;
  • Житомирська область – 122 випадки;
  • Закарпатська область – 59 випадків;
  • Запорізька область – 241 випадок;
  • Івано-Франківська область – 238 випадків;
  • Київська область – 102 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 41 випадок;
  • Львівська область – 138 випадків;
  • Миколаївська область – 123 випадки;
  • Одеська область – 166 випадків;
  • Полтавська область – 84 випадки;
  • Рівненська область – 49 випадків;
  • Сумська область – 101 випадок;
  • Тернопільська область – 95 випадків;
  • Харківська область – 51 випадок;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 2 випадки;
  • Черкаська область – 68 випадків;
  • Чернівецька область – 160 випадків;
  • Чернігівська область – 42 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус 24 січня

Для порівняння, коронавірус в Україні 24 січня підтвердили у 1 191 812 пацієнтів, за добу – 3 915 нових випадків. Зокрема захворіли 111 медичних працівників і 117 дітей.

Найбільше випадків Covid-19 зафіксовано Львівській (320), Івано-Франківській (292) та Київській (242) областях.

Фото: Depositphotos

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