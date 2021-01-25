В Україні станом на 25 січня найвищі показники захворюваності на Covid-19 зафіксували в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.

За 14 днів найвищий показник захворюваності на коронавірусу зафіксували у Запорізькій області – 346,9 на 100 тис. населення, у Миколаївський області – 308,7 , Чернівецькій області – 293,6 та в Києві – 292,6.

Загалом середній показник в Україні – 197 на 100 тис. населення.

Водночас найнижчий показник захворюваності протягом 14 днів зафіксований у Кіровоградській – 77,5 на 100 тис. населення, Херсонській – 120,1.

У Миколаївській області також найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях – 38,5%.

Загалом в Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях становить 28,1%, в Києві – 28,5%.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні за добу виявили у 2 516 людей, загальна кількість хворих збільшилась до 1 194 328 осіб. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).