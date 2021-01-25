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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Достатньо заробляю: Разумков вакцинуватиметься від Covid-19 своїм коштом

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вакцинуватиметься від Covid-19 своїм коштом.

Дмитро Разумков

За словами голови парламенту, сьогодні люди потребують вакцини більше, ніж він.

– По-перше, я вже перехворів Covid-19, маю якісь антитіла. Крім того, у мене достатня заробітна плата, тому, якщо я вакцинуватимусь, робитиму це власним коштом, щоб не використовувати бюджетні ресурси, – сказав Разумков під час брифінгу 25 січня.

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На запитання, чи обере він китайську вакцину, яку зараз закуповує уряд, голова ВРУ повідомив, що вакцинуватися можна і треба тільки тими вакцинами, які будуть визнані і в Україні, і в світі, і пройдуть усі необхідні для цього процедури.

Також Дмитро Разумков повідомив, що готовий вакцинуватись на камеру, якщо це буде необхідно.

Разумков одужав від коронавірусу

30 листопада Дмитро Разумков одужав від коронавірусу. Позитивний тест спікер парламенту отримав 11 листопада.

Протягом усього періоду лікування голова ВРУ працював дистанційно, перебуваючи на ізоляції.

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