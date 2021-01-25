Курс валют НБУ на 25 січня 2021 в Україні

Національний банк встановив офіційний курс валют на 25 січня. Так, курс долара в Україні становить 28,16 грн, що на 9 копійок меньше, ніж у попередній банківський день.

Курс євро НБУ встановив на рівні 34,25 грн, що на 11 копійок менше, ніж 22 січня.

Курс валют в Україні від НБУ на 25.01:

$1 – 28,1648 грн;

€1 – 34,2526 грн;

1 польський злотий – 7,5434 грн;

10 російських рублів – 3,7578 грн.

Курс долара у 2021 році

В Україні національна валюта впродовж року то залишалася стабільною, то зазнавала значних коливань. Адже курс долара і євро то різко зростав, то так само різко падав.

Водночас у Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.