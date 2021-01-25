В Україні фіксується поліпшення епідситуації, у країні зменшилася кількість госпіталізованих з коронавірусом та збільшилося число виписаних. Цього вдалося досягти завдяки локдауну.

Про це під час брифінгу 25 січня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– На минулому тижні було госпіталізовано 11 630 людей. Це менше, ніж на позаминулому, коли кількість була 13 555 осіб. Також зберігається тенденція щодо виписаних. Їхня кількість більша, ніж госпіталізованих, – зазначив Максим Степанов.

За словами міністра, таких позитивних результатів вдалося досягти завдяки локдауну, який тривав з 8 до 24 січня, та дотримання українцями карантинних обмежень.

– Таких цифр, такої статистики, яка досить оптимістична та вказує на поліпшення ситуації з коронавірусом, можна було досягти лише завдяки вам. Я вам дуже дякую, шановні українці, що ви дотримувалися усіх тих правил, які було встановлено під час жорсткого карантину, – додав очільник МОЗ.

Карантин в Україні

Після завершення локдауну в Україні розпочинають діяти заходи, характерні для помаранчевої зони карантину.

Вони будуть чинними до 28 лютого 2021 року.

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