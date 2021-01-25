В Україні можуть запровадити штрафи за виведення конденсату з кондиціонерів, розміщених на фасадах будівель, у непристосовані для цього місця. Тобто каратимуть осіб, з чиїх приладів стікають краплі на голови перехожих.

Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді, 25 січня його надали для ознайомлення. Ініціатор закону – Сергій Гривко, представник фракції Слуга народу.

Відповідно до положень документу, власники кондиціонерів каратимуться штрафом 1,7 тис. грн, за повторне порушення протягом року удвічі більше – 3,4 тис. грн.

У пояснювальній записці йдеться, що конденсат часто потрапляє на голови перехожих, фасади та дахи сусідніх будівель замість належного відведення.

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Заборона на музику у транспорті

Верховна Рада розглядає закон, який зобов’язує громадян слухати музику у транспорті лише у навушниках. Згідно з документом, у громадському транспорті можуть заборонити транслювати музику чи фільми – лише інформацію щодо поїздки.