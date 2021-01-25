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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Слуга народу розглядає три сценарії для Дубінського

У фракції Слуга народу розглядають три сценарія щодо подальшої долі нардепа Олександра Дубінського.

Слуга народу розглядає три сценарії для Дубінського

Про це Фактам ICTV стало відомо від власних джерел у фракції.

Зокрема, у політичній силі розглядають варіант виключення нардепа з фракції. Або ж Дубінського можуть зняти з посади заступника Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також у фракції розглядають третій варіант – підтримати Олександра Дубінського.

Доля депутата вирішуватиметься або шляхом таємного голосування, або за допомогою опитування членів фракції.

Чому Дубінського планували виключити з фракції

Мінфін США 11 січня оголосив про введення санкцій проти низки інформаційних ресурсів та громадян України через ймовірне втручання в американські вибори 2020.

Зокрема під санкції потрапив Олександр Дубінський – народний депутат України, який представляє фракцію Слуга народу.

Фото: УНІАН

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