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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Україна і В’єтнам відновлять роботу над угодою про зону вільної торгівлі

Україна і В’єтнам домовилися про відновлення роботи над угодою про зону вільної торгівлі.

Україна і В’єтнам відновлять роботу над угодою про зону вільної торгівлі

До кінця 2021 року планується вийти на формальний переговорний процес. Про це заявив торгпред України Тарас Качка.

Зазначається, що у 2020 році товарообіг між Україною і В‘єтнамом виріс на 22,5% і загалом склав $644,65 млн. Натомість експорт України до В’єтнаму зріс 92% до $184,5 млн.

Тарас Качка зауважив, що В’єтнам зацікавлений у встановленні міцних торгових стосунків з Україною. Окрім цього, обговорюється промислова і наукова співпраця.

– Від технологій в обробці шкіри, виробництва добрив, видобутку титану до співпраці у сфері космосу й авіації. Також це промислова кооперація і проекти з поставок залізничного обладнання, вантажних автомобілів, компресорного обладнання, літаків і авіаційного обладнання, – йдеться у повідомленні.

В’єтнам – четверта найбільша економіка Азії з населенням майже 100 млн.

Країна є один з лідерів АСЕАН – Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Джерело: Taras Kachka

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