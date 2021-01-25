PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

В Україні можуть знову запровадити “кольоровий” адаптивний карантин

Україна може знову повернутися до адаптивного карантину та зонування за регіонами, яке дозволить посилювати та послаблювати заходи у конкретних населених пунктах та районах залежно від епідситуації.

Коронавірус, карантин

Про це під час брифінгу 25 січня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Протягом тижня ми проаналізуємо ситуацію у розрізі регіонів. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації у конкретному регіоні (діють різні обмеження, – Ред.). Ми можемо повернутися до цих речей, – зазначив Максим Степанов.

Водночас, щоб знову запровадити такі заходи, треба дослідити, що відбувається у кожній області.

– Нам треба проаналізувати, наскільки ситуація в одному регіоні відрізняється від іншої, – додав міністр.

Карантинные зоны в Украине/ зоны карантин

Читайте
Поліпшили ситуацію: Степанов подякував українцям за дотримання карантину

Карантин в Україні

Після локдауну, який діяв в Україні з 8 до 24 січня, країна повернулася до заходів, характерних для помаранчевої зони карантину.

Поки вони діятимуть до 28 лютого 2021 року.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка